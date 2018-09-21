Опубликован новый трейлер продолжения сериала «Доктор Кто»

Лондон, , 07:51 — REGNUM Телеканал BBC One опубликовал новый трейлер 11 сезона популярно сериала «Доктор Кто», в котором роль главного персонажа впервые в истории шоу исполнила женщина. Ролик был опубликован 20 сентября на официальном YouTube-канале проекта.

Тринадцатого Доктора сыграла актриса Джоди Уиттакер. Первый эпизод продолжения BBC One покажет 7 октября 2018 года.

Читайте также: Мать не забудет своих детей: Эмилия Кларк сделала себе тату с драконами

Напомним, впервые в своей истории шоу поменяло не только пол главного персонажа, но и еженедельное время выхода в эфир. Теперь канал будет показывать его не по субботам, а по воскресеньям.

Читайте ранее в этом сюжете: Канал BBC One назвал дату премьеры 11 сезона сериала «Доктор Кто»