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Мать не забудет своих детей: Эмилия Кларк сделала себе тату с драконами

Культура

Актриса выложила фотографию в Instagram

Лондон, 21 сентября 2018, 07:40 — REGNUM  Эмилия Кларк, которую зрители хорошо знают по сериалу «Игра престолов», сделала себе на руке татуировку с изображением летящих драконов. Актриса опубликовала соответствующую фотографию 20 сентября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bn7gJg0l1Jn/

В описании к фотографии Кларк сообщила поклонникам: мастер татуировок обеспечил, чтобы «мама никогда не забыла своих детей».

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM , актёр Питер Динклейдж, сыгравший в «Игре престолов» Тириона Ланнистера, рассказал о последнем дне съёмок сериала. Он отметил, что ему в этот день было «очень грустно».

Читайте ранее в этом сюжете: Питер Динклэйдж рассказал о последнем дне съёмок «Игры престолов»

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