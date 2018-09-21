Фронтмен Rammstein выступит перед питерцами

Санкт-Петербург, , 00:58 — REGNUM Выступление фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна состоится в Санкт-Петербурге 3 декабря, сообщает 78.ru.

Линдеманн едет в Россию с новой концертной программой «Нож» («Messer»). Санкт-Петербург — это первый из пяти городов, который объедет немец со своими новыми песнями. Здесь он выступит в клубе «Opera».

После Линдеманн отправится в российскую столицу, а оттуда — в Новосибирск, Иркутск и Самару. Отметим, что российский тур следует за украинским, поскольку перед Санкт-Петербургом в планах немца — выступление в Киеве (1 декабря).

Напомним, Rammstein не раз выступала в России, на своих концертах часто применяла пиротехнику. В минувшем году стало известно, что после выпуска последнего альбома в 2018 г. группа завершает свою карьеру.

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