Художник из Колумбии, мечтающий побывать в России

Анастасия Полозкова, , 08:01 — REGNUM

Андреас Кольменарес (псевдоним — wawawiwa) — художник-самоучка из Колумбии, который на протяжении уже восьми лет создаёт юмористические мини-комиксы как на бытовые, так и на социальные темы. Большинство его работ распространены в социальных сетях на испанском языке (в Facebook за работами художника следят около 1,5 млн человек), а несколько лет назад Андреас создал страницу в Instagram, где переводит иллюстрации на английский язык.

Вскоре и любители мини-комиксов из России открыли для себя иллюстратора, который называет свои работы «побегом от суровых реалий жизни». После того, как об Андреасе рассказали на сайте pikabu.ru, его мини-комиксы полюбили русскоязычные пользователи. Корреспондент ИА REGNUM поговорил с художником и узнал, как Андреас отнёсся к тому, что стал популярен в России, чем он вдохновляется и о чём мечтает.

Андрес, недавно обычные пользователи из России перевели некоторые ваши работы на русский язык. Что вы почувствовали, когда узнали об этом?

Это действительно удивительно. Я занимаюсь иллюстрацией уже много лет, а недавно начал распространять свои работы на английском языке. Очень рад, что сделал это, потому что мои иллюстрации увидели в новых местах.

Проект под названием Wawawiwa появился в 2009 году как результат вашей одержимостью рисованием. Почему вы решили взять именно такой псевдоним? И как начинался сам проект?

Название выбрали в 2010 году. Я посмотрел фильм «Борат», и там было просто такое выражение, которое главный герой использовал, когда он был взволнован. Я подумал, что будет забавно, если люди будут повторять эту фразу каждый раз, когда будут говорить о моих иллюстрациях.

Изначально все ваши работы были только на испанском языке. Однако позднее вы стали переводить их и на английский. С чем это связано? Думали ли вы о том, чтобы переводить мини-комиксы и на другие языки?

Да, я создал Wawawiwa в Instagram для комиксов на английском языке около 2 лет назад. В прошлом году родился мой сын, и мы были очень заняты тем, чтобы сохранить его жизнь. Мы начитались так много всего, что немного опасались за его жизнь в первый год. Поэтому я не перевёл многие иллюстрации в 2017 году. Наша цель в этом году — попытаться обновлять эти англоязычные профили в соцсетях. Я говорю «наша» с тех пор, как моя жена начала работать со мной в Wawawiwa.

Как и когда вы начали рисовать?

Я начал заниматься иллюстрацией в 2009 году, когда изучал графический дизайн в Майами. Проект изначально был на английском языке, затем я переехал в Венесуэлу в 2011 году и перешел на испанский. Сейчас мы живем в Боготе (Колумбия) и пытаемся привлечь больше людей в команду, стараемся расти как веб-сайт, продавая товары и работать над новым контентом.

Вы родом из Колумбии. В 2008 году вы переехали в Майами. С чем связан переезд?

Да, я родился в Колумбии, а переехал в Майами в 2008 году, чтобы пойти в колледж. У меня там было мало знакомых, и тогда я стал заниматься иллюстрацией как хобби в свободное время. Сейчас не живу в США, однако мы хотим продолжать путешествовать и исследовать новые места.

Что вас вдохновляет на создание мини-комиксов? Как вы придумываете шутки?

Порой это легко, но порой бывает очень трудно. Обычно я думаю над темой или объектом для иллюстрации до тех пор, пока ко не начнёт приходить много идей. Ещё я люблю работать в тихом месте, где меня ничто не отвлекает. В такие моменты я понимаю, что на правильном пути.

Как происходит процесс создания одного мини-комикса? Опишите процесс.

Это всегда происходит по-разному. Например, в прошлом году я хотел сделать комикс о вымерших динозаврах, а в голове я всё время представлял метеор. Я пытался связать эту мысль с разными вещами… В один день моя жена бросила мне грязный подгузник и крикнула: «Думай быстрее!». Так и появилась картинка. В других случаях я просто читаю, гуглю или смотрю фильмы с субтитрами, ищу фразы или что-то, что я не использовал для иллюстраций раньше и что может быть интересно для будущего комикса.

В одном из блогов говорится, что когда у вас случается депрессия, вы рисуете то, что вас беспокоит. Можно ли сказать, что рисование стало для вас определённым лекарством?

Да, это действительно помогает. Однако в основном именно размышления об иллюстрациях избавляют меня от проблем, возникающих в голове. Это занимает больше всего времени. Уже после того, как я что-то придумываю, я рисую в течение одного или двух часов.

Есть ли у вас любимые художники, иллюстраторы? Какие?

Я очень люблю юмор в целом. Например, мне нравятся Poorly Drawn Lines, Sketchshark, Owlturdcomix и другие. Однако моя слабость — это стендапы. Я посмотрел их тонны за много лет. И на самом деле это ещё одна моя мечта — делать стендапы и писать для комедийного шоу.

Иллюстраторы в России, как и в других странах, часто сталкиваются с проблемой плагиата. Приходилось ли вам сталкиваться с плагиатом своих работ?

Не совсем. Я видел только, как люди делятся моими иллюстрациями, не подписывая, кто их автор. Но, помимо этого, у меня не было особо проблем с плагиатом. Мне повезло.

Ваши иллюстрации популярны в социальных сетях. Кроме того, ваши мини-комиксы еще продаются в разных интернет-магазинах. Как вы начали сотрудничать с ними?

Нашел такие сайты как Redbubble, Society6 и Threadless, когда ещё только начинал создавать мини-комиксы. Тогда я нашёл ещё больше веб-сайтов, и несколько из них связались со мной, чтобы работать вместе.

Основной ли это ваш заработок или вы работаете где-то еще?

Я работал, чтобы заниматься графическим дизайном, но сейчас я стараюсь сосредоточиться только на Wawawiwa. Мы продаем товары, также я побывал в других странах и провёл семинары о графическом юморе, опубликовал книгу с пингвином (Penguin Random House). Ещё я веду онлайн-курс, который называется #wawawiwame, где иллюстрирую портреты людей в Wawawiwa-стиле.

В начале августа вы написали в своём Instagram, что сначала сломался ваш планшет для рисования, а потом сломался и ноутбук. Как вы работаете сейчас?

О, вау. Это была серьёзная проблема. Мне пришлось найти способ, чтобы быстро получить ноутбук. Дело в том, что незадолго до поломки мы инвестировали средства в новый интернет-магазин (он может появиться уже к Рождеству), поэтому у нас было совсем немного денег на новый ноутбук. Тогда мы быстро организовали предварительную продажу с ограниченной доставкой по всему миру, и люди реально помогали. Три недели спустя прибыл мой новый ноутбук!

Какие планы на будущее?

Мы хотели бы открыть наш первый магазин в Колумбии, запустить франшизу. Также хотели бы работать над играми для мобильных устройств, сделать анимационное шоу. И возможно, однажды создать WawawiwaLand? У нас много планов. Некоторые из них просто абсурдны.

Хотели ли бы вы когда-нибудь побывать в России?

Конечно! Я хотел бы побывать в России когда-нибудь со своей семьей.

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