В Москве на концерты в зале «Зарядье» купили 110 тыс. билетов

Москва, , 16:25 — REGNUM В Москве продали 110 тыс. билетов на концерты до конца 2018 года в зале «Зарядье». Об этом на пресс-конференции в департаменте образования города Москвы заявил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Когда мы создавали зал «Зарядье» были скептики, которые говорили: у нас есть консерватория, филармония, дом музыки, для чего ещё один? Мы только зал презентовали, концерты проходят с большими аншлагами, продали уже 110 тыс. билетов до конца года. Ещё мы не вступили в конкуренцию со всеми названными центрами, это огромная аудитория», — сообщил Кибовский.

Он заявил, что в Москве находится самая просвещённая аудитория в мире. В частности, ее составляют ученики дополнительных программ образования, реализующихся на базе учебных учреждений, подведомственных департаменту образования города Москвы.

Так, на сегодняшний день в столице действует, помимо больших проектов, реализующихся на базе школ, 153 учебных заведения, которые направлены на более глубокое изучение в различных направлениях: это музыкальные, хореографические и художественные школы. Также работают 10 колледжей и 143 школы искусств, большую часть которых составляют музыкальные школы. Всего данных учреждениях обучаются 95 тыс. человек.

«Это самая большая сеть специализированного творческого образования в мире», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский журнал The Time включил московский парк «Зарядье» в список выдающихся мест мира на 2018 год. В Москве появление странного парка в исторической части города восприняли неоднозначно.