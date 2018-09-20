Джордж Мартин не посещал съёмки финала «Игры престолов»

Лос-Анджелес, США, , 15:20 — REGNUM Автор цикла романов «Песнь льда и огня» Джордж Мартин в очередном интервью журналистам заявил, что шестая книга цикла будет «очень сложной», и сообщил, что он не появлялся на съёмках финального сезона сериала «Игра престолов». Его слова 19 сентября передал журнал The Hollywood Reporter.

В разговоре писатель отметил, что если бы у него была возможность, он бы закончил работать над романом ещё четыре года назад, однако он очень медленно работает.

Фантаст также сказал, что на съёмках «Игры престолов» очень весело, однако ему там совершенно нечего делать, при этом перед ним стоит задача по написанию ещё двух книг. Из-за этого Мартин решил не отправляться в Хорватию, Испанию или Ирландию, а остаться дома.

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Напомним, ранее стало известно, что такой персонаж сериала «Игра престолов», как Джейме Ланнистер, доживет до последней серии. Это стало ясно благодаря информации из документов судебного разбирательства между Николаем Костер-Вальдау и его бывшим менеджером.

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