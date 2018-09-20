Жители и гости Москвы знакомятся с туристическими объектами Калужского края

Москва, , 15:00 — REGNUM 20 сентября в рамках Дней Калужской области в Москве на Никитском бульваре открылась фотовыставка туристических мест Калужского края «Цвет города К. Истории и фотокарточки». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на уличных стендах представлена 31 работа калужских и московских фотохудожников, на которых запечатлены культовые места калужского региона.

Основная задача экспозиции — рассказать москвичам и гостям столицы о популярных и малоизвестных широкому кругу достопримечательностях Калужской области. Все фотографии сопровождаются текстом на русском и английском языках. На них изображены туристические, образовательные, развлекательные центры и парки, улицы, основные музеи Калуги, памятники и городские скульптуры, монастыри и храмы, малые города области, событийные мероприятия и природа Калужского края. В их числе — Палаты Коробовых, Каменный мост, Свято-Троицкий кафедральный Собор в Калуге, памятник Циолковскому в Боровске, Оптина пустынь, Шамординский монастырь, Мещовский Свято-Георгиевский монастырь, Галкинское болото в нацпарке «Угра» и другие.

Открывая фотовыставку, заместитель губернатора Константин Горобцов подчеркнул: «В самом центре Москвы разместилась выставка, на которой представлены красивые и исторически ценные места Калужской области и города Калуги. Начинать знакомство с нашим регионом с этого приятно. Мы можем сразу познакомить гостей с достопримечательностями и пригласить всех на Калужскую землю».

Замгубернатора Калужской области выразил надежду, что это событие станет новым импульсом в развитии внутреннего и регионального туризма.

В свою очередь и.о. руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков поделился впечатлениями, полученными от посещения региона.

«Очень здорово мы провели Дни Москвы в Калужской области, посетили многие места, которые представлены здесь, на этих стендах. Я уверен, что и жителям Москвы, и туристам, которые здесь гуляют, будет очень интересно увидеть и монастыри, и памятники, и природу Калужской области. Выставка открылась здесь, затем она перейдет на Арбат и, конечно, привлечет в регион массу туристов», — сказал он.

Выставка на Никитском бульваре столицы продлится до 11 октября.

Напомним, организация проведения перекрестных Дней Калужской области и Дней Москвы с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах стала одним из крупных проектов соглашения о сотрудничестве между Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. Подписание документа состоялось в 2017 году в рамках Коллегии министерства.

Документ свидетельствует о готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения со столицей в долгосрочной перспективе.

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