Поклонники комиксов о Бэтмене удивились цензуре его полового органа

Лос-Анджелес, США, , 14:40 — REGNUM Компания DC решила подвергнуть цензуре электронную версию комикса «Бэтмен: Проклятый» из серии Black Label, создатели которого показали половой орган обнажённого Брюса Уэйна. Об этом 19 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1042573821595869184

Поклонники вселенной DC знали, что в печатной версии комикса, который создали Брайан Азарелло и Ли Бермехо, тело обнажённого Брюса Уэйна было показано без купюр. Однако когда вышла электронная версия от DC, они с удивлением обнаружили, что соответствующий участок рисунка затемнен, что вызвало негодование фанатского сообщества. В издательстве пояснили — это было сделано потому, что электронную версию серии Black Label могли прочитать дети.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что отца Брюса Уэйна в новом фильме о Джокере сыграет актёр Бретт Каллен, который ранее снимался в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

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