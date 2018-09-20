Калужская Таруса получит 30 млн на создание на туристического маршрута

Калуга, , 14:11 — REGNUM В Калужской Тарусе появится новый туристический маршрут туристический маршрут «Прогулки по Тарусе». На его создание выделят 30 млн рублей. Об этом 20 сентября заявил министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков, комментируя распоряжение правительство России о поддержке региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Несомненно, туристический маршрут «Прогулки по Тарусе» даст новый импульс развитию и процветанию города. Благодаря реализации проекта увеличится поток туристов и срок их пребывания в Тарусе, соответственно, возрастет спрос на услуги отелей и гостиниц, повысится заинтересованность инвесторов», — заявил Вирков.

В мае 2018 года концепция комплексного развития города «Туристический маршрут прогулки по Тарусе» вошла в число победителей всероссийского конкурса. Благодаря победе Таруса получит 30 млн рублей. Проект города предполагает обустройство в городе системы пешеходных и веломаршрутов, которые соединят городские территории и «раскроют уникальное сочетание природных, исторических и культурных богатств Тарусы».

Напомним, согласно распоряжения правительства РФ между 43 субъектами РФ распределят дотации в размере 4,9 млрд рублей для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.