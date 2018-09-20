Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:35:34 МСК

Lil Peep и XXXTentacion выпустили совместный посмертный трек

Культура

Над записью работал друг Lil Peep

Лос-Анджелес, США, 20 сентября 2018, 14:56 — REGNUM  В сети появился посмертный совместный трек Falling Down рэперов Lil Peep и XXXTentacion. Его создал рэпер iLoveMakonnen совместно с музыкальным продюсером Майклом Леном Уильямсом, более известным как Mike Will Made It.

В записи использованы фрагменты голосов погибших артистов. В части XXXTentacion звучат слова рэпера с сожалением о том, что ему так и не удалось познакомиться с Lil Peep, который умер в конце прошлого года. Рэпер iLoveMakonnen, который был другом Lil Peep, нашёл эту запись после смерти XXXTentacion. Lil Peep в своей части поёт о дожде.

Рэпер Lil Peep умер 15 ноября 2017 года от передозировки наркотическими веществами. XXXtentacion был застрелен 18 июня в Южной Флориде в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован последний остававшийся на свободе убийца рэпера XXXTentacion

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить