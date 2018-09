Lil Peep и XXXTentacion выпустили совместный посмертный трек

Лос-Анджелес, США, , 14:56 — REGNUM В сети появился посмертный совместный трек Falling Down рэперов Lil Peep и XXXTentacion. Его создал рэпер iLoveMakonnen совместно с музыкальным продюсером Майклом Леном Уильямсом, более известным как Mike Will Made It.

В записи использованы фрагменты голосов погибших артистов. В части XXXTentacion звучат слова рэпера с сожалением о том, что ему так и не удалось познакомиться с Lil Peep, который умер в конце прошлого года. Рэпер iLoveMakonnen, который был другом Lil Peep, нашёл эту запись после смерти XXXTentacion. Lil Peep в своей части поёт о дожде.

Рэпер Lil Peep умер 15 ноября 2017 года от передозировки наркотическими веществами. XXXtentacion был застрелен 18 июня в Южной Флориде в США.

