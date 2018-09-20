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«Виртуозы Москвы» представляют в Доме музыки новый проект-путешествие

Культура

В этом году прославленный оркестр отмечает 40-летие со дня основания

«Виртуозы Москвы» представляют в Доме музыки новый проект-путешествие
Иван Куликов. Натюрморт со скрипкой. 1890

Москва, 20 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  20 сентября на сцене Московского международного дома музыки оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова выступит с концертом, входящим в программу празднования 40-летия коллектива. Известный во всем мире оркестр представляет новый проект — «Виртуозы Москвы» в машине времени. Путешествие по Европе». Каждое выступление посвящено двум столицам европейских государств, где жили и творили великие композиторы, дирижеры, музыканты. Этот концерт «рассказывает» о музыкальной жизни Лондона и Парижа: прозвучат произведения Генделя, Равеля, Плейеля и Бриттена.

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Культурная хроника
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