Более миллиона зрителей собрали летние кинотеатры «Московское кино»

Москва, , 12:25 — REGNUM На 30 площадках, открытых в каждом округе Москвы, прошли почти 620 детских мастер-классов. Дети на площадках «Московского кино» могли встретиться с любимыми героями сказок и мультфильмов, принять участие в мастер-классах по рисованию, лепке из пластилина, моделированию воздушных змеев и созданию игрушек из фетра. Участие в детских мастер-классах приняли более 113 000 маленьких москвичей. Для взрослой аудитории преподаватели школы актерского мастерства «Театр без границ» провели около 540 уроков и мастер-классов по актерскому мастерству, ораторскому искусству и хореографии, которые посетили приблизительно 18 700 человек.

Большой популярностью пользовались также зоны буккроссинга от библиотек Москвы: жители столицы взяли и принесли почитать более 5000 книг.

Посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классах представителей киноиндустрии все желающие могли бесплатно пять дней в неделю. Фильмы демонстрировались на большом светодиодном экране. Для зрителей в каждом кинозале было оборудовано 200 мест на мягких пуфах. Рядом с каждым кинотеатром работали танцевальные площадки и фуд-корты.

В рамках программы проекта «Московского кино» были показаны более 150 кинокартин и мультфильмов. Среди них современные российские и зарубежные фильмы («Ёлки», «Горько!», «Приключения Паддингтона»), советская классика («Золотой теленок», «Я шагаю по Москве», «Мы из джаза», «Гараж»). Детская программа была представлена мультфильмами и сказками: «Иван Царевич и Серый Волк», «Снежная королева», «Сказка о потерянном времени», «Смешарики», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «Маленький принц», «Реальная белка», «Каникулы Бонифация» и другие. Часть репертуара составляли ленты, вошедшие в шорт-лист приза Мэра. Также зрители могли посмотреть ряд новинок проката еще до официальной премьеры — например, фильм «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Гости летних кинотеатров смогли не только увидеть ленту за неделю до премьеры, но и пообщаться с ее создателями — сценаристом Георгием Малковым, актрисой Викторией Соловьевой и режиссером Михаилом Расходниковым.

Также на лекциях и мастер-классах звезд российского кино и телевидения поклонники смогли пообщаться с Петром Бусловым, Алексеем Чадовым, Натальей Бардо, Настасьей Самбурской, Марией Кожевниковой, Туттой Ларсен, Алисой Гребенщиковой, Сергеем Лавыгиным, Алексеем Макаровым, Константином Крюковым, Александром Головиным, Евгением Прониным, Ольгой Кузьминой, Михаилом Тарабукиным, Сергеем Буруновым, Алексеем Воробьевым, Петром Ануровым и другими.

Зрители оставили в соцсетях массу восторженных комментариев с хештегом #московскоекино. В частности, писали: «Классные летние кинотеатры построили в московских парках. Давно хотела посмотреть фильма на свежем воздухе, тем более погода отличная». Или: «Отличные интерактив появился в родном Троицке. Летний кинотеатр — зачет!» «Спасибо за летний кинотеатр у подъезда». «Посмотреть кино под открытым небом — отличная идея и ее воплощение, а самое классное — что рядышком». «Кино теплым летним вечером под открытым небом, в этом есть что-то романтичное и хорошо забытое старое». «Мне очень понравилась идея кинотеатра в парке. Конечно, дети были тоже в восторге, там постоянно устраивают им досуг помимо мультиков, поэтому на экран смотрят только родители, лежа на пуфиках».