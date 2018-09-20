Роберт Дауни — младший похвастался кофеваркой Железного Человека

Лос-Анджелес, США, , 12:20 — REGNUM Роберт Дауни — младший опубликовал в соцсети фотографию кофеварки, выполненной в стилистике Железного Человека. Он выложил снимок 19 сентября на своей странице в соцсети Facebook.

https://www.facebook.com/robertdowneyjr/photos/a.156205521214588/979459752222490/

В описании к фотографии кофеварки актер намекнул своим поклонникам на то, что они могут получить подобный агрегат в качестве подарка

«Никогда не рано начинать составлять список праздничных пожеланий», — написал Роберт Дауни — младший.

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Напомним, в августе ИА REGNUM сообщило о том, что Роберт Дауни — младший занял третье место в списке самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, который ежегодно составляет журнал Forbes. Его состояние оценивается в $81 млн.

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