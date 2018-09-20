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В Москве пройдет Первая ярмарка театральной книги

Культура

Первые 50 посетителей получат в подарок интересные издания

В Москве пройдет Первая ярмарка театральной книги
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Книга

Москва, 20 сентября 2018, 12:02 — REGNUM  28−30 сентября на территории Театрального музея им. А.А. Бахрушина пройдёт Первая ярмарка театральной книги. 20 издательств, представят литературу, посвященную всем аспектам жизни театра. Новинки будут интересны и профессиональным режиссерам, актерам, продюсерам, и просто любителям сцены. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

29 сентября Марина Радина и Николай Цискаридзе расскажут о последнем, самом полном издании дневников, писем и воспоминаний Матильды и Иосифа Кшесинских.

Организаторы обещают, что первые 50 посетителей получат в подарок замечательные издания. Среди «приманок» очень интересные издания — «Мейерхольд и художники» А.А. Михайловой, «Убегающее пространство» Давида Боровского, «Книги моей судьбы. Лекции в Театральном музее в трёх тетрадях» И.П. Золотусского.

Дети также могут приобщиться к миру театра — на территории ярмарки будут работать мастер-классы — «Театральный словарь», «Чемодан папы Карло», «История балетной туфельки».

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Культурная хроника
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