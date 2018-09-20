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Глава Marvel получит награду Британской киноакадемии

Культура

С соответствующим заявлением выступил председатель BAFTA Киран Брин

Лос-Анджелес, США, 20 сентября 2018, 11:06 — REGNUM  Глава студии Marvel Кевин Файги будет удостоен специальной награды Британской киноакадемии за вклад во всемирную индустрию развлечений. Об этом 19 сентября сообщил портал The Wrap.

https://twitter.com/TheWrap/status/1042490311073660928

Председатель BAFTA Киран Брин заявил на мероприятии в Лос-Анджелесе, что Файги продвинул бренд Marvel на совершенно новую высоту при помощи талантливых людей мирового уровня. Он отметил, что это беспрецедентный опыт успешной работы.

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Напомним, очередная церемония вручения премий BAFTA пройдёт 26 октября 2018 года в отеле Beverly Hilton, расположенном в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США).

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