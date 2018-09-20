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«Хранить вечно»: в Петербурге проходит уникальный музейный проект

Культура

Он посвящен истории музеев в Гатчине, Павловске, Петергофе и Царском Селе

Санкт-Петербург, 20 сентября 2018, 10:55 — REGNUM  В Центральном выставочном зале Санкт-Петербурга «Манеж» начал работать музейно-театральный проект «Хранить вечно». Это уникальное представление посвящено 100-летию создания музеев в бывших пригородных императорских резиденциях — Гатчине, Павловске, Петергофе и Царском Селе.

«Хранить вечно» — это синтез музейной экспозиции и театральной драмы, это художественное прочтение сложной истории ХХ века знаменитых загородных дворцов. Над проектом трудились известные театральные мастра — художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Вера Мартынова. Музыку, которая звучит на протяжении полуторачасового сеанса, написал петербургский композитор Владимир Раннев, а голосом проекта стала знаменитая Алиса Фрейндлих. Всего над грандиозным спектаклем трудилось более года 500 специалистов. Театральные декорации, подлинные вещи из музеев, музыка, завораживающий рассказ — все это переносит посетителя в определенное время и в конкретную ситуацию в жизни прославленных коллекций.

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Культурная хроника
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