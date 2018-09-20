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Райан Рейнольс выпустил шуточное видео о съемках фильма «6 Underground»

Культура

Актёр показал съёмки экшн-сцены во время монолога о ценности тишины

Лос-Анджелес, США, 20 сентября 2018, 10:51 — REGNUM  Райан Рейнольс, исполняющий в боевике Майкла Бэя «6 Underground» одну из главных ролей, выложил в сеть шуточное видео, в котором он рассказал зрителям об опыте работы с режиссёром. Актёр опубликовал ролик 19 сентября на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1042486967148142592

В ролике Рейнольс поясняет, что некоторые актёры, работающие с Бэем, ценят экшн-моменты съёмок, а ему самому больше нравятся те периоды, когда он может наслаждаться тишиной. Прямо в тот момент, когда актёр произносит эти слова, на заднем плане гремит взрыв, произошедший в результате постановочной автокатастрофы.

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Напомним, производством ленты занимается компания Netflix. Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильме также снимется российский актёр Юрий Колокольников, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль предводителя одного из кланов одичалых.

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