«Жизнь прекрасна!»: Московский театр мюзикла открывает сезон

Москва, , 10:28 — REGNUM 20 сентября Московский театр мюзикла, что в самом центре столицы по адресу Пушкинская площадь дом 1, открывает сезон премьерой — спектаклем «Жизнь прекрасна». Это представление — своего рода ревю из хитов ХХ и немного ХХI века — станет оптимистическим прологом нового театрального года. Тем более что проводником в это царство романтической музыки будет выступать художественный руководитель коллектива — Михаил Швыдкой, отмечающий этой осенью юбилей. В спектакле принмают участие многие известные актеры театра и кино — Валерия Ланская, Павел Любимцев и многие другие.

Театр входит в сезон обновленным: и технически и творчески. Наконец-то решена проблема со звуком в огромном зале бывшего кинотеатра «Россия» — сегодня установлено современное французское звуковое оборудование, позволяющее считать по этому параметру сцену на Пушкинской площади лучшей в Москве. И, конечно, театр готовится удивить зрителя необычными премьерами: ими должны стать мюзикл «Пассажиры» в постановке канадской труппы «7 пальцев» и рэп-опера «Орфей и Эвридика». В 2019 году в репертуаре появится и мюзикл о телевидении: а так как художественный руководитель театра был в свое время главой телеканала «Культура» и Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании, может получиться любопытное драматургическое действо.