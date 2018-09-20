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Мир увидит вторую часть фильма «Космический джем»

Культура

Главную роль в нём исполнит баскетболист Джеймс Леброн

Лос-Анджелес, США, 20 сентября 2018, 10:06 — REGNUM  Студия SpringHill Entertainment Джеймса Леброна и кинокомпания Warner Bros. выпустят вторую часть фильма «Космический джем», должность продюсера проекта займёт режиссёр Райан Куглер. Об этом 19 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1042534943828525056

Главную роль в фильме исполнит сам Джеймс Леброн, как сказал спортсмен, ему понравилось видение Куглера на будущую картину. Её производство начнётся в 2019 году, во время межсезонья NBA.

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Напомним, ранее Джеймс Леброн снялся в одном из эпизодов фильма режиссёра Эми Шумер «Девушка без комплексов». Сейчас спортсмен выступает за команду NBA «Лос-Анджелес Лейкерс». Оригинальная картина «Космический джем» вышла в 1996 году, главную роль в ней исполнил Майкл Джордан.

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