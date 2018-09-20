Питер Динклэйдж рассказал о последнем дне съёмок «Игры престолов»

Лос-Анджелес, США, , 09:57 — REGNUM Американский актер Питер Динклэйдж, который в 2018 году за роль Тириона Ланнистера в популярном сериале «Игра престолов» получил премию «Эмми» (за роль второго плана), признался, что в его последний день на съёмочной площадке «было очень грустно». Своими воспоминаниями о последней съёмке в сериале, которая состоялась ещё в июле, актёр поделился со сцены во время вручения премии.

Динклэйдж отметил, что «Игра престолов» была «не только отличным шоу», но и огромной семьёй. Актёр рассказал, что обычно живёт в Нью-Йорке, а съемки сериала проходили далеко от дома — в разных европейских странах — поэтому Динклэйджу часто приходилось оставаться на выходные в месте съёмок, а не возвращаться домой. По этой причине актёр «пустил глубокие корни в сообществе Ирландии» и некоторых других странах. Попрощаться с сериалом, как признался один из ключевых персонажей телефильма, оказалось достаточно трудно, потому он «не просто прощался с шоу, а прощался с жизнью там (в сериале, — прим. ред.)».

Выход последнего сезона «Игры престолов» намечен на первую половину 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов. Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера снимается в телефильме НВО с самого начала — с 2011 года.

Отметим, что «Игра престолов» получила премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Конкурентами популярного телефильма были «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы» и «Американцы».

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