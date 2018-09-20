В Санкт-Петербурге открывается выставка русских экспрессионистов

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM 20 сентября в корпусе Бенуа Государственного русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». Это следующая экспозиция из цикла, посвященному крупнейшим художественным течениям в отечественном искусстве начала ХХ века. До этого с огромным успехом прошли выставки «Русский символизм», «Импрессионизм в России», «Русский неоклассицизм». В корпусе Бенуа будет представлено около 350 работ от самого начала двадцатого столетия до середины 1930-х годов. Среди них картины выдающихся живописцев — Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова. Впервые будут показаны произведения их менее известных коллег по художественным объединениям «Союз молодежи», «Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Общество станковистов», «Круг».

Впервые будут представлены сборники выдающихся поэтов того времени — Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, иллюстрированные не менее замечательными художниками — Натальей Гончаровой, Михаилом Ларионовым, Василием Чекрыгиным и Львом Жегиным.