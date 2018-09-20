В Воронеже объявлена программа фестиваля «Джазовая провинция»

Воронеж, , 09:15 — REGNUM XXIII Международный фестиваль «Джазовая провинция» пройдет в Воронеже с 26 октября по 5 ноября, сообщила пресс-служба фестиваля.

Фестиваль «Джазовая провинция» был создан в 1996 году курским пианистом и композитором Леонидом Винцкевичем, и стал уникальным для России — это сегодня единственный в стране передвижной фестиваль, а его посетителями ежегодно становятся до 20 тыс. зрителей. Для Воронежа «Джазовая провинция» стал традиционным музыкальным событием осени.

В этом году на фестивале выступят более 50 музыкантов из Германии, Норвегии, Люксембурга, Бразилии, США, Нидерландов, Великобритании, Бельгии, Испании, России.

Воронежские зрители смогут увидеть выступление Stooges Brass Band (США) из Нового Орлеана. В музыке этого бэнда сочетаются элементы хип-хопа, фанка, R&B с более традиционной для джаза духовой музыкой. Также на фестивале выступит выдающаяся джазовая, госпел и соул певица, номинант премии Grammy, один из главных голосов мировой джазовой сцены Моник Томас, и хорошо известный российским поклонникам джаза, неоднократный участник фестиваля создатель и бессменный руководитель Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки — мультиинструменталист и композитор Давид Голощекин. Также на фестивале выступят и молодые воронежские исполнители — студенты джазового отделения Воронежского музыкального училища, а так же учащиеся и выпускники Джазовой студии Игоря Фанбойма.