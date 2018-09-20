Алексей Учитель в новом фильме расскажет о жизни Дмитрия Шостаковича

Санкт-Петербург, , 08:39 — REGNUM Алексей Учитель намерен снять картину, посвящённую жизни великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. Работа над сценарием закончится через два месяца. Об этом 19 сентября сообщил портал «78».

Режиссёр отметил, что эта картина очень важна для него. По мнению Учителя, в России почти ничего не знают о композиторе как о человеке. Кинематографист рассказал, что сначала он хотел снять фильм на основе книги Джулиана Барнса «Шум времени», однако этот проект реализовать не удалось из-за требования правообладателей снимать картину на английском языке.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Алексей Учитель собирается также снять фильм о событиях, произошедших сразу после гибели культового музыканта Виктора Цоя. Съёмки картины начнутся в мае 2019 года.

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