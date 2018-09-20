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Стала известна дата выхода полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Культура

В картине снимутся актёры из оригинального сериала

Лос-Анджелес, США, 20 сентября 2018, 07:49 — REGNUM  Премьеру полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» в США компании Universal Pictures и Focus Features проведут 20 сентября 2019 года. Об этом 19 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что на международный кинорынок картина будет выпущена раньше: 13 сентября 2019 года. В фильме снимутся актёры из оригинального сериала. В качестве продюсера фильма выступит создатель многосерийного шоу Джулиан Феллоуз, должности исполнительных продюсеров займут Брайан Персивал и Нигел Марчант.

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Напомним, оригинальный серил «Аббатство Даунтон» выходил в период с 26 сентября 2010 года по 25 декабря 2015 на британском телеканале ITV. Всего было выпущено шесть сезонов шоу.

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