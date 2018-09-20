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«Ибица» была шуткой: Киркоров с Басковым покаялись в песенной форме

Культура

«Не уходи, постой и прости тупых артистов. Мы хотели пошутить»

«Ибица» была шуткой: Киркоров с Басковым покаялись в песенной форме
Цитата из видеоклипа «Извинение за Ibiza»

Москва, 20 сентября 2018, 00:37 — REGNUM  В новом совместном клипе российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, опубликованном на YouTube, звучат слова извинения перед фанатами за предыдущий клип «Ибица».

Киркоров и Басков в костюмах, символизирующих «дизлайк», поют, обращаясь к разочарованной «Ибицей» поклоннице:

«Не уходи, постой и прости тупых артистов. Мы хотели пошутить, но задели твои чувства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киркоров и Басков выпустили клип «Ибица», набравший больше миллиона просмотров в интернете. В нем задействованы певец Сергей Шнуров, шоумен Гарик Харламов, телеведущий Андрей Малахов.

В клипе звучат нецензурные фразы (Шнуров), использованы сцены насилия. Из комментариев к «творению» следует, что часть зрителей сочла это полной деградацией отечественного шоу-бизнеса.

Читайте подробнее: Клип Баскова и Киркорова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки

Читайте ранее в этом сюжете: «Причалили в грязной зоне интернета»: Киселев о клипе Киркорова и Баскова

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