Украинский артист: «Нам позарез нужна ласковая украинизация»

Николаев, Украина, , 22:18 — REGNUM Культурная политика Украины должна быть направлена на «ласковую украинизацию», заявил участник группы «Мандры» Сергей Фоменко 19 сентября в интервью изданию «Укринформ».

"Нам сейчас позарез нужна ласковая украинизация. Это наш ответ на годы террора против украинского народа. Мы ведем себя благородно, мы не насаждаем украинский язык — пулей или репрессиями, мы предлагаем украинскую песню, украинское кино, вообще — украинский контент… Если мы строим европейскую страну, надо понимать, что нельзя диктаторскими средствами утверждать государство. Должны делать эти шаги твердо и уверенно, но ласково», — заявил артист.

Фоменко также рассказал о своём отношении к жителям Донбасса:

«Несмотря на то, что это украинские территории, — две трети того населения, которое там сейчас, испытывают ненависть к Украине. А население этих территорий — с ним что-то надо делать. Ты его не сделаешь украинским, это люди-зомби, они полностью настроены на российский лад. Что должно произойти, чтобы они вернулись? Надо ждать — они сами должны измениться. По-другому никак. Хотя, конечно, можно решать иначе — силовыми методами, но тогда этих людей надо выселять, сажать в тюрьмы, а уже потом говорить обо всем остальном. Конечно, так никто делать не будет. Поэтому все это сложно, на самом деле, очень».

Напомним, очередной этап «ласковой украинизации» начался во Львове, где местные власти запретили публичное исполнение русских песен.

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