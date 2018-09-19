В Туле открыт бюст выдающемуся оружейнику Федору Токареву

Тула, , 20:27 — REGNUM Открытие бюста Федору Токареву — выдающемуся тульскому оружейнику, Герою социалистического труда — состоялось 19 сентября, в рамках празднования Дня оружейника, в Туле на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием музея оружия, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии открытия участие принял губернатор Алексей Дюмин. К собравшимся также обратился доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Стрелково-пушечное вооружение» Тульского государственного университета Виктор Зеленко.

Глава региона напомнил, что Федор Васильевич Токарев разработал около 30 опытных образцов самозарядной винтовки, модернизировал пулемет «Максим», создал первый отечественный пистолет-пулемет и, конечно, легендарный пистолет ТТ.

«Пусть память о нем живет в наших сердцах! И пусть его наследие и идеи продолжают вдохновлять нынешнее поколение конструкторов на новые достижения», — сказал губернатор.

Затем участники церемонии возложили цветы к бюсту. Алексей Дюмин пообщался с ветеранами отрасли.

Федор Васильевич Токарев родился 2(14) июня 1871 года в станице Мечетинской Черкасского округа области Войска Донского (ныне Зерноградский район Ростовской области). С 1921 года Федор Токарев работал на Тульском оружейном заводе. В 1924 году на основе конструкции станкового пулемета Максима он разработал ручной пулемет Максима-Токарева, который 26 мая 1925 года был принят на вооружение Красной армии. В 1926 году Токарев создал новый вариант пулемета Максима для применения в авиации, заменивший пулемет Виккерса, а годом позже — первый отечественный пистолет-пулемет под револьверный патрон. В 1930 году на вооружение армии поступил разработанный Токаревым самозарядный пистолет ТТ. Уже после войны Токарев сконструировал фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-1, который в небольшом количестве выпустили в 1948—1949 годах на Красногорском механическом заводе. После существенной переработки заводскими конструкторами фотоаппарат Токарева под названием ФТ-2 выпускался с 1958 по 1965 годы. Умер знаменитый конструктор 7 июня 1968 года в Москве. Похоронен в Туле на Всехсвятском кладбище.