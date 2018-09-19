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Индийские археологи обнаружили скульптуру Брахмы, датируемую 12 веком

Культура

Археологи обнаружили скульптуру индусского бога Брахмы, датируемую 12 веком, в деревне Педакондуру, штат Андхра Прадеш, что стало серьезным открытием для современной индологии

Хайдарабад, Индия, 19 сентября 2018, 19:30 — REGNUM  Индийские археологи обнаружили скульптуру индусского бога Брахмы, который согласно традиционным мифологическим представлениям был проклят индусским богом Шивой, из-за чего считалось, что в мире отсутствуют храмы, построенные для его почитания. Однако находка в небольшой деревне Педакондуру штата Андхра Прадеш (Хайдарабад) может изменить представления современной индологии о культурных особенностях Индии.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», открытие было совершенно сотрудниками культурного центра Виджаявада в рамках кампании «Сохраняй наследие ради процветания». В результате анализа архитектурного стиля обнаруженного храмового комплекса археологи пришли к выводу о датировке находок 12 веком нашей эры.

Ряд культурных объектов, обнаруженных на месте раскопок, предположительно датируются 3−4 веком нашей эры. Следующий этап исследования подразумевает проведение углеродного анализа для уточнения возраста находок.

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Зарубежная хроника
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