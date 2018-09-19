Звезда шоу «Во все тяжкие» снимется в фильме «Старгёрл»

Лос-Анджелес, США, , 15:58 — REGNUM Джанкарло Эспозито, исполнивший роль тёмного дельца Густаво Фринга в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», снимется в фильме «Старгёрл» по популярному подростковому роману. Об этом 18 сентября сообщил портал Deadline.

Производством картины будет заниматься компания Disney. Должность режиссёра проекта займет Джулия Харт («Мисс Стивенс»), над созданием адаптации работала сценарист Кристин Хан. В основу фильма ляжет одноимённый роман, созданный писателем Джерри Спинелли. Эспозито сыграет учителя палеонтологии, являющегося другом главных героев.

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Напомним, книгу «Старгёрл» Спинелли опубликовал в 2000 году. В центре повествования находится молодой парень, который однажды встречает яркую и независимую девушку, вносящую в его жизнь много нового.

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