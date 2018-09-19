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Актер Гамиль Ратиб скончался в возрасте 92-х лет

Культура

Родившийся в Александрии артист значительную часть жизни провёл во Франции

Актер Гамиль Ратиб скончался в возрасте 92-х лет
Траурная свеча

Париж, 19 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  Французский киноактер египетского происхождения Гамиль Ратиб скончался в возрасте 92-х лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его арт-директор Хани ат-Тахами.

Известность Ратибу принесли такие киноленты, как «Лоуренс Аравийский», «Трапеция», «Прощай, Бонапарт», «Вечный танец».

«Ушел художник, наставник и лучший друг», — говорится в сообщении Хани ат-Тахами.

Следует отметить, что родившийся в Александрии Гамиль Ратиб значительную часть жизни провёл во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в США в возрасте 67 лет ушел из жизни продюсер и сценарист Тэд Мамфорд, хорошо известный зрителям по таким сериалам как «Альф» и «Мэш».

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