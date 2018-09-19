Прага, , 15:35 — REGNUM Известная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова снялась в фильме «Террористка» режиссёра Радека Байгара. Об этом 19 сентября сообщил портал Sports.

Спортсменка поблагодарила команду проекта за то, что ей позволили получить опыт съёмок в кино. Она отметила, что после этого поняла, насколько это сложная работа. Коукалова пожелала удачи всей съёмочной группе.

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Напомним, Габриэла Коукалова является двукратной чемпионкой мира по биатлону. Радека Байгара зрители знают по таким фильмам как «Теория тигра» (2016) и «Во имя короля» (2009).

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