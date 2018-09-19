Стала известна судьба Джейме Ланнистера из «Игры престолов»

Копенгаген, , 15:23 — REGNUM Судебное разбирательство Николая Костер-Вальдау с его бывшим менеджером привело к появлению спойлера финального сезона «Игры престолов», касающегося судьбы Джейме Ланнистера. Об этом 18 сентября сообщил портал TV Movie.

Ещё в 2015 году актёр решил расторгнуть контракт со своим менеджером Джилл Литман, она выставила ему счет на $2 млн. Когда в суде речь зашла о контракте Николая Костер-Вальдау с HBO, выяснилось, что телеканал заплатил ему более $1 млн за каждый эпизод восьмого сезона «Игры престолов». В итоге стало понятно, что Джейме Ланнистер доживет до последней серии популярного шоу.

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Напомним, 17 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило, что российские букмекеры начали принимать ставки на то, кто в итоге займёт трон Семи Королевств в финале «Игры престолов». На тот момент лидером был Брандон Старк. Также высоко оценивались шансы ребёнка Джона Сноу (Эйгона Таргариена), самого Джона Сноу и Дейенерис Таргариен.

Читайте ранее в этом сюжете: В России букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»