Среда, 19 Сентября 2018 года
16:25:20 МСК

Стала известна судьба Джейме Ланнистера из «Игры престолов»

Культура

Спойлер появился в результате судебного разбирательства

Копенгаген, 19 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Судебное разбирательство Николая Костер-Вальдау с его бывшим менеджером привело к появлению спойлера финального сезона «Игры престолов», касающегося судьбы Джейме Ланнистера. Об этом 18 сентября сообщил портал TV Movie.

Ещё в 2015 году актёр решил расторгнуть контракт со своим менеджером Джилл Литман, она выставила ему счет на $2 млн. Когда в суде речь зашла о контракте Николая Костер-Вальдау с HBO, выяснилось, что телеканал заплатил ему более $1 млн за каждый эпизод восьмого сезона «Игры престолов». В итоге стало понятно, что Джейме Ланнистер доживет до последней серии популярного шоу.

Читайте также: Netflix снимет сериал на основе мультшоу «Аватар: Легенда об Аанге»

Напомним, 17 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило, что российские букмекеры начали принимать ставки на то, кто в итоге займёт трон Семи Королевств в финале «Игры престолов». На тот момент лидером был Брандон Старк. Также высоко оценивались шансы ребёнка Джона Сноу (Эйгона Таргариена), самого Джона Сноу и Дейенерис Таргариен.

Читайте ранее в этом сюжете: В России букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить