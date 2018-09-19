Студия Illumination выпустила третий трейлер анимационного фильма «Гринч»

Лос-Анджелес, США, , 13:13 — REGNUM Анимационная студия Illumination выложила в сеть новый трейлер мультфильма «Гринч», в котором известного злодея из сказки Доктора Сьюза озвучил Бенедикт Камбербэтч. Ролик был опубликован 18 сентября на официальном YouTube-канале компании.

Мировая премьера картины пройдёт 9 ноября 2018 года. Снимали её режиссёры Ярроу Чейни («Тайная жизнь домашних животных») и Скотт Моcье («Клерки», «Догма», «В погоне за Эми»). Музыку написал композитор Дэниел Роберт Эльфман («Алиса в стране чудес», «Кошмар перед Рождеством»).

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Напомним, впервые книга Доктора Сьюза была экранизирована в 1966 году. В 2000 году вышла картина «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли, её снял режиссёр Рон Ховард.

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