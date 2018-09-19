Антонио Бандерас стал героем интернет-мема из-за своих аплодисментов

Лос-Анджелес, США, , 12:28 — REGNUM Антонио Бандерас внезапно стал героем очередного интернет-мема, пользователи сети обратили внимание на то, как он аплодировал на церемонии вручения премии «Эмми». Об этом 18 сентября написал журнал People.

https://twitter.com/siomo/status/1041881039218647040

На одном из этапов церемонии камера выхватила момент, когда актер аплодировал странным и неестественным образом, поджав два пальца. В сети моментально появилась реакция, пользователи начали спрашивать друг друга о том, почему Бандерас избрал столь странную технику. Многие из них стали отпускать шутки и каламбуры по этому поводу.

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Напомним, после церемонии «Эмми», которая прошла в 2017 году, интернет-публика обратила внимание на то, как аплодировала Николь Кидман. Тогда актриса крайне сильно развела пальцы при хлопках, чем очень удивила некоторых людей.

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