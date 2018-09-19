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Премьер-министр Люксембурга посетит Санкт-Петербургский культурный форум

Культура

Темой доклада политика будут библиотеки и их роль в международном культурном обмене

Премьер-министр Люксембурга посетит Санкт-Петербургский культурный форум
Иллюстрация: Скриншот страницы culturalforum.ru
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Санкт-Петербург, 19 сентября 2018, 12:37 — REGNUM  Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель примет участив в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Темой доклада политика будут библиотеки и их роль в международном культурном обмене, которая, по мнению Беттеля, зачастую недооценивается.

«Библиотеки играют важную, но зачастую недооцененную роль в международном культурном обмене. Таким образом, предлагаемая тема очень своевременна, особенно для Люксембурга, который с нетерпением ждет открытия нового здания Национальной библиотеки», — отмечает лидер Люксембурга.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академических кругов, а также политики.

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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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