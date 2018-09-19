Персонажи детской передачи «Улица Сезам» оказались «гомосексуалистами»

Нью-Йорк, США, , 12:18 — REGNUM Персонажи детской передачи «Улица Сезам» Эрни и Берт (в русскоязычной версии Еник и Влас) являются «гомосексуалистами». Об этом заявил один из авторов передачи Марк Зальцман в интервью журналу Queerty.

Зальцман, будучи гомосексуалистом, всегда трактовал Эрни и Берта как представителей нетрадиционной ориентации. Официально они считались лучшими друзьями.

«Это то, что было в моей жизни, — отношения, как между Эрни и Бертом, — сказал Зальцман. — Разве я мог не привнести это?»

В то же время Зальцман не сообщал своему шефу, что персонажи передают его личные переживания.

Марк Зальцман появился в передаче «Улица Сезам» в 80-е годы, когда персонажам было уже более десяти лет. Тогда же он признался в своей ориентации. Его партнер, кинорежиссер Арни Глассман скончался в 2003 году.