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Персонажи детской передачи «Улица Сезам» оказались «гомосексуалистами»

Культура

Один из авторов передачи рассказал, кем на самом деле являются «лучшие друзья» Берт и Эрни

Нью-Йорк, США, 19 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Персонажи детской передачи «Улица Сезам» Эрни и Берт (в русскоязычной версии Еник и Влас) являются «гомосексуалистами». Об этом заявил один из авторов передачи Марк Зальцман в интервью журналу Queerty.

Зальцман, будучи гомосексуалистом, всегда трактовал Эрни и Берта как представителей нетрадиционной ориентации. Официально они считались лучшими друзьями.

«Это то, что было в моей жизни, — отношения, как между Эрни и Бертом, — сказал Зальцман. — Разве я мог не привнести это?»

В то же время Зальцман не сообщал своему шефу, что персонажи передают его личные переживания.

Марк Зальцман появился в передаче «Улица Сезам» в 80-е годы, когда персонажам было уже более десяти лет. Тогда же он признался в своей ориентации. Его партнер, кинорежиссер Арни Глассман скончался в 2003 году.

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