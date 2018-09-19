Иваново позиционирует себя как город конструктивизма и авангарда

Иваново, , 11:56 — REGNUM С 21 по 23 сентября в Иваново пройдет Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». По замыслу организаторов, в новом пространстве «Центр Авангарда» соберутся десятки талантливых актеров, режиссеров, художников, хореографов, дизайнеров и представителей многих других профессий для создания незабываемой творческой атмосферы. Она будет «подкреплена» беспрецедентным количеством мероприятий — 15 выставок, 14 просветительских событий (лекции, круглые столы, презентации книг и выставочных проектов, интерактивная программа для детей), 8 мастер-классов, 5 спектаклей, а также — конкурсные показы, концерты, программы видео-арта и многое другое. Для понимания масштабности и амбиций нового начинания достаточно познакомится на сайте с девизом смотра — «Мы позиционируем Иваново как город конструктивизма и авангарда, творческих открытий и экспериментов, динамики и обновления».