Среда, 19 Сентября 2018 года
13:21:24 МСК

Иваново позиционирует себя как город конструктивизма и авангарда

Культура

В Иваново с масштабного фестивального проекта начала работу новая творческая площадка «Центр Авангарда»

Иваново, 19 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  С 21 по 23 сентября в Иваново пройдет Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». По замыслу организаторов, в новом пространстве «Центр Авангарда» соберутся десятки талантливых актеров, режиссеров, художников, хореографов, дизайнеров и представителей многих других профессий для создания незабываемой творческой атмосферы. Она будет «подкреплена» беспрецедентным количеством мероприятий — 15 выставок, 14 просветительских событий (лекции, круглые столы, презентации книг и выставочных проектов, интерактивная программа для детей), 8 мастер-классов, 5 спектаклей, а также — конкурсные показы, концерты, программы видео-арта и многое другое. Для понимания масштабности и амбиций нового начинания достаточно познакомится на сайте с девизом смотра — «Мы позиционируем Иваново как город конструктивизма и авангарда, творческих открытий и экспериментов, динамики и обновления».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить