В Ростовской области увековечили память знаменитого оружейного конструктора

Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В станице Мечётинской Зерноградского района открыт памятник донскому казаку — советскому конструктору стрелкового оружия, Герою Социалистического Труда, лауреату Сталинской премии первой степени Фёдору Токареву. Церемония открытия состоялась сегодня, 19 сентября, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Мемориал установлен на малой родине знаменитого оружейника по инициативе общественной организации «Суворовско-нахимовский кадетский союз» и областной организации «Российский союз ветеранов».

Автором памятника оружейнику выступил донской художник Анатолий Дементьев. Он изготовил макет в рамках проекта «Аллея российской Славы».

Наиболее известные разработки Токарева — самозарядный пистолет ТТ и самозарядная винтовка образца 1938 и 1940 годов, которые широко применялись бойцами Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что в честь Фёдора Токарева названа одна из улиц в станице Мечётинской. Имя знаменитого донского оружейника также носят улицы во Владимире, а также в Сестрорецке и Ломоносове (Санкт-Петербург).