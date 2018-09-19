Юбилейный кинофестиваль «Ноль Плюс» стартует в Тюмени в начале октября

Тюмень, , 11:21 — REGNUM Режиссёры из 26 стран мира, которые представят свыше сотни своих работ, поборются за звание призёров международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». Мероприятие пройдёт в Тюмени с 1 по 7 октября на трёх площадках (музейный комплекс имени Словцова, молодежный театральный центр «Космос» и Дворец творчества и спорта «Пионер») и станет пятым, юбилейным. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы.

Всего на конкурс в 2018 году поступило свыше 3 тысяч заявок от участников из 100 стран мира. Однако жесткий отбор прошла только треть из желающих. Так, в рамках фестиваля будут показаны 120 кинолент из 26 стран — России, Германии, Испании, Франции, Южной Кореи, Канады, Колумбии, Южной Африки, Австралии и других. 68 фильмов вошли в конкурсную программу фестиваля, еще 44 будут показаны вне конкурса. 60 картин будут показаны в России впервые.

Оценивать конкурсные работы будет профессиональное жюри, в состав которого входят заслуженные деятели искусства, кинорежиссеры, кинокритики, организаторы международных кинофестивалей. Так, председателем жюри Международного конкурса полнометражных игровых фильмов станет профессор ВГИК, киновед, историк кино, культуролог, телеведущий, президент Нового института культурологии, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

А выносить вердикт по короткометражным анимационным фильмам будет гость из Южной Кореи, программный директор партнерского Международного детского кинофестиваля GUKIFF Питер Ан, актриса, телеведущая канала «Карусель» Дарья Витан и художник-постановщик студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм», лауреат международных кинофестивлей Татьяна Кублицкая.

Фильмы специального российского конкурса регионального полнометражного кино будет оценивать детское жюри, в состав которого будут ребята-участники образовательных смен киношколы «Ноль Плюс» из Тюмени, Тобольска, Нижневартовска.

Вход для всех желающий будет бесплатным. Зрителям продемонстрируют полнометражные и короткометражные игровые фильмы, научно-популярные, документальные, анимационные картины. Церемония открытия состоится 2 октября в музейном комплексе имени Словцова.