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Netflix снимет сериал на основе мультшоу «Аватар: Легенда об Аанге»

Культура

Компания привлечет к проекту создателей оригинального мультфильма

Нью-Йорк, США, 19 сентября 2018, 11:02 — REGNUM  Потоковый сервис Netflix дал «зелёный свет» проекту игрового сериала по анимационному шоу «Аватар», в качестве продюсеров будут привлечены его создатели Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. Об этом 18 сентября сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1042081342685499392

Netflix будет заниматься производством шоу совместно с телеканалом Nickelodeon. Ожидается, что оно начнётся в 2019 году. ДиМартино и Кониецко заявили, что они рады будут участвовать в этом проекте, аниматоры поблагодарили Netflix за предоставленную им возможность.

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Напомним, сериал «Аватар: Легенда об Аанге» транслировался на Nickelodeon в период с февраля 2005 года по июль 2008. Всего был выпущен 61 эпизод.

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