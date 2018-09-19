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Во Владимире открылся театральный фестиваль «У Золотых ворот»

Культура

Победителю фестиваля вручат главный приз — «Хрустальную шапку Мономаха»

Владимир, 19 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  18 сентября во Владимире открылся Всероссийский театральный фестиваль «У Золотых ворот». Этим масштабным форумом уже в пятый раз начинает свой сезон один из старейших театров России — Владимирский академический театр драмы, в этом году отмечающий 170-летие. В программе смотра театрального искусства около 30 спектаклей театров из 8 стран. 8 отобранных комиссией постановок будут бороться за главную награду фестиваля — хрустальную шапку Мономаха. Среди известных коллективов критики отмечают работы последнего времени грузинского театра имени Руставели во главе с Робертом Стуруа, театра «На Фонтанке» под руководством Семена Спивака, драматического театра Черноморского флота из Севастополя, московских коллективов — театра «Сфера» и «Театра на Юго-Западе». Особо ожидается спектакль «Русский роман» в постановке Миндаугаса Карбаускиса с Евгенией Симоновой в главной роли.

В рамках фестиваля на сцене Владимирского областного театра кукол пройдет и парад лучших моноспектаклей.

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Культурная хроника
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