В США умер создатель сериалов «Альф» и «Мэш»

Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM В США в возрасте 67 лет ушел из жизни продюсер и сценарист Тэд Мамфорд, хорошо известный зрителям по таким сериалам как «Альф» и «Мэш». Об этом 18 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1042196669368946688

Мамфорд умер ещё 6 сентября 2018 года в городе Силвер-Спринг (штат Мэриленд, США), но СМИ узнали об этом только сейчас. О кончине продюсера журналистам сообщил его двоюродный брат Джон Симс, он не уточнил, что стало причиной смерти.

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Напомним, Тэд Мамфорд был четыре раза номинирован на премию «Эмми», он выиграл этот конкурс в 1973 году. Ему была вручена награда за работу над созданием детского образовательного шоу «Электрическая компания». В 1978 году в его честь называли персонажа «Улицы Сезам» доктора Тэда. Мамфорд сам озвучил этого героя.

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