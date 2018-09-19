Индонезийский фильм номинирован в одной из категорий премии «Оскар»

Джакарта, , 10:40 — REGNUM Индонезийский фильм «Марлина убийца в четырех действиях» номинирован в категории «лучшие фильмы на иностранном языке» премии «Оскар», сообщает Antaranews.

Фильм индонезийского режиссера Муули Сурья был выбран среди 101 зарубежной киноленты и будет конкурировать с другими фильмами этой категории за звание лучшего.

«Марлина убийца в четырех действиях» — это индонезийский драматический фильм, снятый в 2017 году, сочетающий в себе аспекты феминистского западного жанра с индонезийской обстановкой. Фильм был показан на Каннском кинофестивале в 2017 году и уже имеет несколько международных кинонаград.

Напомним, 91-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года.