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«Счастливцев и Несчастливцев»: памятник актерам открыли во Владимире

Культура

Бронзовый памятник представляет собой фигуры двух немолодых бродячих актеров

Владимир, 19 сентября 2018, 10:07 — REGNUM  18 сентября у Владимирского академического театра драмы открыли первый в России памятник провинциальным актерам. Композиция, названная «Счастливцев и Несчастливцев» в честь знаменитых героев комедии Александра Островского «Лес», представляет собой композицию бродячих немолодых актеров. Скульптором стал житель Владимира, заслуженный художник России Игорь Черноглазов. Открытие памятника было приурочено к V Всероссийскому театральному фестивалю «У Золотых ворот» и 170-ому сезону Владимирского академического театра драмы.

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Культурная хроника
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