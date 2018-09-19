«Счастливцев и Несчастливцев»: памятник актерам открыли во Владимире

Владимир, , 10:07 — REGNUM 18 сентября у Владимирского академического театра драмы открыли первый в России памятник провинциальным актерам. Композиция, названная «Счастливцев и Несчастливцев» в честь знаменитых героев комедии Александра Островского «Лес», представляет собой композицию бродячих немолодых актеров. Скульптором стал житель Владимира, заслуженный художник России Игорь Черноглазов. Открытие памятника было приурочено к V Всероссийскому театральному фестивалю «У Золотых ворот» и 170-ому сезону Владимирского академического театра драмы.