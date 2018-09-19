Marvel снимет для потокового сервиса Disney сериалы про Локи и Алую Ведьму

Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM Студия Marvel займется производством сериалов, главными героями которых станут такие второстепенные персонажи, как Локи и Алая Ведьма. Шоу будут созданы специально для показа на потоковом сервисе Disney. Об этом 18 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1042238253208952832

На сегодняшний день проекты пока ещё не имеют официальных названий. Отмечается, что главные роли в будущих сериалах исполнят актёры Том Хиддлстон и Элизабет Олсен, которые исполнили роли Локи и Алой Ведьмы в полнометражных картинах Marvel.

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Напомним, ранее студия Marvel выпустила первый трейлер фильма «Капитан Марвел», премьера которого пройдёт 8 марта 2019 года. Главную роль в картине исполнила актриса Бри Ларсон.

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