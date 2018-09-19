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В Москве открывается ретроспективная выставка художника Михаила Ларионова

Культура

На ней будут представлены 500 работ, отражающие все направления его творчества — примитивизм, авангард, экспрессионизм, абстракционизм, лучизм и многие другие

В Москве открывается ретроспективная выставка художника Михаила Ларионова
Михаил Ларионов. Лучистые линии. 1911

Москва, 19 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  19 сентября в выставочной зале Третьяковской галереи (Новая Третьяковка) открывается ретроспективная выдающегося художника, одного из основателей русского авангарда — Михаила Ларионова. На самой большой экспозиции мастера будет представлено около 500 экспонатов. Они, по уверениям организаторов, охватят весь спектр недюжинного таланта Ларионова — от юношеских набросков до работ, положивших начало целым отечественным художественным направления. Здесь и русский примитивизм, и авангард, и абстракционизм, и лучизм и многое другое. Особенно интересным станет раздел Ларинова-коллекционера, в котором будут представлены картины его друзей-художников, редкие фотографии, письма, любопытные поделки и различные художественные предметы.

Выставка будет работать до 20 января.

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Культурная хроника
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