В Москве открывается ретроспективная выставка художника Михаила Ларионова

Москва, , 09:30 — REGNUM 19 сентября в выставочной зале Третьяковской галереи (Новая Третьяковка) открывается ретроспективная выдающегося художника, одного из основателей русского авангарда — Михаила Ларионова. На самой большой экспозиции мастера будет представлено около 500 экспонатов. Они, по уверениям организаторов, охватят весь спектр недюжинного таланта Ларионова — от юношеских набросков до работ, положивших начало целым отечественным художественным направления. Здесь и русский примитивизм, и авангард, и абстракционизм, и лучизм и многое другое. Особенно интересным станет раздел Ларинова-коллекционера, в котором будут представлены картины его друзей-художников, редкие фотографии, письма, любопытные поделки и различные художественные предметы.

Выставка будет работать до 20 января.