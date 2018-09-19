РОСИЗО учреждает премию в области актуального классического искусства

Москва, , 09:14 — REGNUM В Минкультуры России состоялась презентация новой российской премии — «Традиция». Она будет вручаться за достижения в области актуального классического искусства. То есть по мысли ее организатора — Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» — сначала, при объявлении конкурса, в центр будет поступать большое количество работ современных художников и скульпторов, а затем авторитетная комиссия будет отбирать наиболее достойные работы и присваивать им награды. Таким образом, — считает глава РОСИЗО Сергей Перов, — «сразу видно, что происходит в данном направлении за последние год, два, три». Четкий регламент, видимо, еще будет прописан, так как пока не ясно, как и чем отличаются современные и актуальные направления в искусстве, и как они оба коррелируются с классическим.

По итогам конкурса планируется открывать ежегодную выставку. Работы, признанные лучшими, поступят в Музейный фонд Российской Федерации.

Как сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ, презентация премии состоится на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2018 года.