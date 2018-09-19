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Режиссёр «Людей Икс» может снять фильм по комиксу «Рыжая Соня»

Культура

Кинокомпания Millenium ведёт переговоры с Брайаном Сингером

Лос-Анджелес, США, 19 сентября 2018, 08:44 — REGNUM  Режиссёр Брайан Сингер, известный зрителям по работе над сериалом «Доктор Хаус» и серии фильмов «Люди Икс», ведет переговоры об участии в проекте экранизации комикса «Рыжая Соня». Об этом 18 сентября сообщил портал Yahoo Movies.

Производством картины занимается кинокомпания Millenium, сейчас она ведёт с Сингером переговоры по поводу его участия в проекте. Некоторые эксперты отмечают, что руководство студии, похоже, не особо волнуют сексуальные скандалы вокруг фигуры режиссёра, тем более, что обвинения в его адрес до сих пор не доказаны.

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Напомним, первая экранизация этого комикса вышла в 1985 году, главные роли в нём исполнили Арнольд Шварценеггер и Бригитта Нильсен. Снимал картину режиссёр Ричард Флейшер.

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