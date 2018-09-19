Названо имя актёра, который сыграет отца Бэтмена в фильме о Джокере

Лос-Анджелес, США, , 08:27 — REGNUM Отца Бэтмена Томаса Уэйна в новом фильме о Джокере сыграет актёр Бретт Каллен, известный зрителям по фильмам «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Призрачнй гонщик» и «Аполлон-13». Об этом 18 сентября сообщил портал Joblo.

https://twitter.com/joblocom/status/1042205905155108864

Кинокомпания Warner Bros. представила актёрский состав картины. Кроме Бретта Каллена и Хоакина Феникса в ней снимутся такие актёры, как Зази Битц («Дедпул 2»), Билл Кэмп («Большая игра»), Фрэнсис Конрой («Касл-Рок») и Гленн Флешлер (сериал «Барри»).

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, студия DC намерена показать в новом фильме о Джокере новую историю, снимать его будет режиссёр Тодд Филлипс. Премьера картины в России запланирована на 3 октября 2019 года.

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