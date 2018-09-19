Режиссёр клипов группы «Ленинград» снимет комедию

Санкт-Петербург, , 08:04 — REGNUM Режиссёр Анна Пармас, известная зрителям по своей работе над клипами группы «Ленинград», намерена снять полнометражный фильм в жанре комедии. Об этом 18 сентября сообщил портал «78».

В центре повествования картины будет история одного развода. Сообщается также, что над созданием саундтрека фильма будет работать Сергей Шнуров. Съемки будут проходить в Ярославле.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, член Совета федерации Антон Беляков обратился в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении размещения клипа «Не хочу быть москвичом» группы «Ленинград» на видеохостинге YouTube. Сенатор указал на то, что в клипе звучит нецензурная брань и идёт пропаганда асоциального образа жизни.

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