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Режиссёр клипов группы «Ленинград» снимет комедию

Культура

Музыку к фильму напшет Сергей Шнуров

Санкт-Петербург, 19 сентября 2018, 08:04 — REGNUM  Режиссёр Анна Пармас, известная зрителям по своей работе над клипами группы «Ленинград», намерена снять полнометражный фильм в жанре комедии. Об этом 18 сентября сообщил портал «78».

В центре повествования картины будет история одного развода. Сообщается также, что над созданием саундтрека фильма будет работать Сергей Шнуров. Съемки будут проходить в Ярославле.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, член Совета федерации Антон Беляков обратился в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении размещения клипа «Не хочу быть москвичом» группы «Ленинград» на видеохостинге YouTube. Сенатор указал на то, что в клипе звучит нецензурная брань и идёт пропаганда асоциального образа жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: ГП проверит размещение ролика группы «Ленинград» на YouTube

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